O caso foi comunicado para a Polícia Militar na manhã deste domingo (14). O corpo de um homem foi encontrado próximo a um córrego na vicinal oeste, zona rural do município de Alta Floresta. No local os militares confirmaram que a vítima, de identidade ainda não confirmada, estava sem vida com sinais de perfuração de arma de fogo.

A vítima usava bermuda e tênis, estava sem camisa. Foi feito o isolamento do local e acionada a Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Perícia Oficial e Identificação Técnica se fez presente. O caso passa a ser investigado para identificação da vítima e possíveis suspeitos e motivação do crime.