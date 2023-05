Ordens judiciais de prisão e busca e apreensão foram cumpridas em Várzea Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) em apoio a Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), cumpriu ordens judiciais de prisão e busca e apreensão na Operação Uratau, deflagrada contra suspeitos de envolvimento em crimes de fraudes pela internet.



Os mandados, sendo dois de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão, foram decretadas pela Justiça do Pará, com base em investigações da Divisão de Combates a Crimes Cometidos contra os Direitos Individuais da Polícia Civil paraense.

As ordens judiciais foram cumpridas na cidade de Várzea Grande com objetivo de arrecadar objetos nas residências dos investigados da prática de crime de estelionato por meio eletrônico, em especial golpe do falso perfil de whatsapp.



Além dos mandados de prisão, durante as diligências foram apreendidos três aparelhos celulares e cartões de crédito dos alvos, e também lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por resistência.

Operação Uratau



O nome da operação faz alusão as aves que utilizam muito bem de suas plumagens para se camuflarem. A operação foi deflagrada pela Divisão de Combates a Crimes cometidos contra Direitos Individuais (DCDI) contou com o apoio operacional da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da Polícia Civil do Mato Grosso (DRCI) e Delegacia Repressão a entorpecentes (DRE).