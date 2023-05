Dois jovens foram conduzidos na noite deste sábado (20) por tráfico de drogas e corrupção de menores, no bairro Bom Jesus em Alta Floresta. Conforme informações do boletim de ocorrência, por volta das 22h30, os militares, estavam em diligências, quando próximo a avenida Ayrton Senna, um veículo Fiat Uno com os faróis apagados e aparentando estar em péssimo estado de conservação passou em frente a viatura, sendo feito o acompanhamento no intuito de realizar a abordagem.

Dentro do veículo haviam quatro pessoas, um dos suspeitos jogou algo pouco antes do veículo parar. Na abordagem aos jovens nada de ilícito foi encontrado, já dentro do veículo foram encontrados apenas vestígios de bebida alcoólica, como copos com restos de whisky e até mesmo uma garrafa de whisky vazia e forte odor de bebida alcoólica.

Após a abordagem os militares foram até o local onde um dos suspeito havia dispensado algo e foi encontrado um saquinho plástico com seis saquinhos com substância aparentando ser cocaína e um saquinho com substância aparentando ser maconha.

Foi feita a condução de um jovem de 19 anos que conduzia o veículo e do menor de 17 anos que dispensou a substância, ambos aparentavam estar alcoolizados. Já os outros dois menores foram liberados no local da abordagem.

Na Central de Operações, o condutor do veículo foi convidado a fazer o teste do etilômetro e foi constatado a quantia de 0;21 mg/l no sangue.