Diligências seguem em andamento para prender outros investigados na operação

Mais dois alvos da Operação Chuva de Pedra, deflagrada na última quinta-feira (18.05), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Nova Mutum (264 km ao norte de Cuiabá), tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (22), em continuidade aos trabalhos de combate à criminalidade no município.



Com as prisões sobe para 22 o número de adultos presos na operação, que tem como foco principal o combate ao tráfico de drogas no município praticado por diversos investigados que estavam associados criminalmente.



A operação buscava o cumprimento de 64 ordens judiciais, sendo 40 mandados de busca e apreensão e 24 de prisão. No dia da deflagração, além dos presos por mandado, 13 pessoas foram presas em flagrante e dois menores apreendidos.



No curso das investigações coordenadas pelo delegado da Derf Nova Mutum, Rodrigo Rufato, foram identificadas inúmeras pessoas que estão sendo investigadas por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, corrupção de menores e outros crimes.



“As investigações e as diligências seguem em andamento para dar cumprimento às prisões de alvos da operação que continuam foragidos”, disse o delegado.