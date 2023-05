Suspeitos foram detidos após mãe do adolescente encontrar drogas em sua residência e denunciar crime à PM

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam em flagrante um homem de 20 anos e apreenderam um adolescente de 16 anos por associação para tráfico de drogas, na madrugada desta terça-feira (23.05), em Sorriso. Na ação, 26 porções de substância análoga a maconha foram apreendidas com a dupla.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 12º BPM recebeu informações via 190 sobre um adolescente suspeito de tráfico de drogas, no bairro Santa Maria. A denúncia foi realizada pela mãe do menor, que afirmou ter encontrado porções de entorpecentes e objetos de valor no quarto do filho.

Os policiais militares se deslocaram até a residência e realizaram buscas na casa, com autorização da denunciante. No quarto do adolescente, foram encontrados seis porções de maconha, além de roupas, bonés, relógios e anéis sem procedência.

Questionado, o suspeito confessou a prática de tráfico de drogas e que realizava o crime com apoio de um homem, que morava em uma residência próxima. Na sequência, os policiais se encaminharam até o endereço indicado pelo menor e, durante o trajeto, encontraram o segundo suspeito transitando pelas ruas do bairro.

No procedimento de abordagem, o suspeito tentou foragir mas foi detido rapidamente. Ao ser perguntado sobre a denúncia de tráfico de drogas, o homem confessou o crime e disse que em sua casa havia algumas porções de entorpecentes guardadas.

No local, a equipe policial realizou buscas e encontrou mais 20 porções de maconha e uma balança de precisão.

Diante da situação, os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Sorriso, para registro do boletim de ocorrência e demais providências.