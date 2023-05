Polícia Militar apreende 14 quilos de drogas e prende suspeito por tráfico

Policiais militares do 22º Batalhão apreenderam, na noite desta quinta-feira (25.05), 14 quilos de entorpecentes e prenderam um homem, de 21 anos, no bairro Bela Vista, no município de Peixoto de Azevedo. Na ação foram recolhidos, ainda, um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão e um aparelho celular.



Por volta das 19 horas, durante patrulhamento de rotina pela região, os militares identificaram um homem na Rua Planalto. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou fugir para uma residência. Ao ser detido, o suspeito foi flagrado com dois pedaços de substância análogas à maconha e afirmou que teria mais drogas em um dos cômodos da casa.



Em seguida, os militares entraram no local e encontraram, em cima do guarda roupa, 11 tabletes de maconha, um simulacro de arma de fogo tipo pistola e um tablete de cocaína. Ainda, durante buscas no local, os policiais apreenderam uma sacola contendo diversos tabletes de cocaína, vários pinos cor de rosa e duas maquinhas de passar cartão.



O suspeito confessou ser o proprietário de todo material apreendido. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.