Um veículo VW Gol produto de furto ocorrido em Palmas, Estado de Tocantins, foi recuperado pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (26.05), em Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá).

A ação da equipe da Delegacia de Confresa integrada com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município, resultou na prisão em flagrante de um homem de 25 anos por receptação.

Durante diligências investigativas nas proximidades da Rodovia MT 437, os policiais civis avistaram um carro de cor preta e com placa da cidade de Belo Horizonte (MG).

Com base nas várias denúncias de que automóveis com placas “clonadas” estivessem circulando pela região, os policiais civis procederam com a abordagem veicular.

Ao parar o VW Gol, o condutor não apresentou a documentação do veículo e também não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele relatou que havia adquirido o carro de uma pessoa pelo valor de R$ 10 mil.

Na sequência foi realizada checagem via sistema, e constatado que o número do chassi apresentava restrição de furto registrado em novembro de 2020. O VW Gol estava com placa falsa, sendo a verdadeira placa da cidade de Palmas (TO).

Diante dos fatos, o motorista e o automóvel foram levados até a delegacia, onde o conduzido foi ouvido e posteriormente autuado em flagrante pelo crime de receptação.