O último crime ocorreu em uma cafeteria localizada no bairro Jardim Botânico

Um assaltante investigado por, pelo menos, quatro roubos a comércios em Sinop (498 km de Cuiabá) foi preso em flagrante, na noite desta sexta-feira (26.05), durante investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.



O suspeito, de 24 anos, foi preso em sua residência no bairro Jardim América e durante a prisão confessou a participação em três crimes de roubo investigados. A prisão do suspeito ocorreu após a prática de mais um roubo, ocorrido na quinta-feira (25.05), em uma cafeteria no bairro Jardim Botânico. Durante as diligências para apurar os fatos, os policiais da Derf conseguiram identificar o suspeito como autor do crime, realizando a sua prisão em flagrante.



O suspeito já era alvo de investigação da Derf pela participação em outros três crimes de roubo ocorridos na cidade durante o mês de maio, entre eles, um restaurante no bairro, uma distribuidora de medicamentos e uma fábrica de blocos.



O delegado de roubos e furtos, Victor Hugo Caetano de Freitas, representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça, sendo o criminoso foi encaminhado para a Penitenciária de Sinop.



As investigações seguem em busca de outros participantes dos crimes.