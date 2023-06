Sandro Oliveira Ferreira, o homem que esfaqueou a sua mulher oito vezes em uma fazenda na zona rural de Alta Floresta, poderá responder por vários crimes. Preso em flagrante pela Polícia Militar, o marido da vítima ainda terá outras acusações contra sua pessoa.

O caso ocorrido final de semana, foi atendido pelo delegado André Victor Leite, mas já foi repassado ao responsável pelo Núcleo da Mulher, delegado João Lucas, autoridade que informou ter sido feito o pedido para que a prisão em flagrante do suspeito fosse convertida em preventiva, considerando que o homem que cometeu a tentativa de “feminicídio é perigoso”.

Conforme o delegado, além de esfaquear a mulher, o preso acumula ameaça contra outras pessoas que estavam no local, porte de arma de fogo e violência doméstica. E o próprio Ministério Público também reforçou as acusações contra Sandro Oliveira.

Filho da vítima vai para casa do pai

A mulher no dia do crime foi transportada por cerca de 100 quilômetros até chegar ao Pronto Atendimento Municipal e depois transferida ao Hospital Regional.

Primeiro ela foi colocada em um carro particular na fazenda e depois de um longo trecho, uma ambulância que foi ao encontro acolheu a vítima. Durante todo o tempo o filho de 16 anos, enteado do acusado, acompanhava a mãe. E o adolescente que já teria presenciado muitas brigas do casal, agora disse que vai morar com o pai no estado do Mato Grosso do Sul.

A mulher esfaqueada passou por procedimento cirúrgico, mas ainda ontem seguia internada no Hospital Regional de Alta Floresta.