Policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional prenderam três homens, sendo dois de 19 anos e um de 22 anos, por associação criminosa, roubo e tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (01.06). Com a quadrilha, a PM apreendeu R$ 6,7 mil em dinheiro, porções de drogas e ferramentas que seriam utilizadas para cometimento dos crimes.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu denúncia anônima sobre um veículo Citroen C3 cor prata, que teria participação em um roubo a residência no dia 29 de maio e que estaria transitando pelo bairro Jardim das Américas. A denúncia informava ainda que os suspeitos desse crime estariam planejando um furto a uma agência bancária.

Em diligências, a PM encontrou o automóvel transitando pela avenida das Itaúbas. Na abordagem ao condutor do carro, os policiais encontraram uma porção de substância análoga a maconha. Questionado sobre a suspeita de roubo, o homem informou que o veículo seria de uma outra pessoa e indicou o endereço.

No local informado, os policiais militares receberam autorização da proprietária da casa e abordaram o segundo suspeito dentro da residência. Ao ser perguntado sobre o carro e o planejamento do roubo, o homem confirmou participação e disse que estaria guardando o veículo a mando de um integrante de uma organização criminosa. Ainda com o homem a PM localizou e apreendeu mais porções de drogas e uma balança de precisão.

Na sequência, o suspeito informou a localização do dono do carro e disse que ele teria mais materiais que seriam utilizados no crime. A equipe da Força Tática se deslocou ao endereço e concluiu a abordagem ao terceiro suspeito, que tentou foragir, mas foi detido rapidamente pelos militares.

No local onde o criminoso estavam foram encontrados R$ 6.770,00 em dinheiro, que o suspeito não informou procedência. Também, vasto material de ferramentas, como alicates, martelos e discos de corte, foram encontrados. Questionado, o homem disse que o material seria utilizado pela quadrilha em futuros crimes.

Diante dos fatos, os três suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados para a Delegacia de Sinop, com todo o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.