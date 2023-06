A ex-mulher provocou estragados consideráveis no veículo do ex-marido usando uma pedra e invadiu a casa da sua atual namorada e quebrou o balcão de atendimento do salão de beleza. De acordo com a polícia, o fato ocorreu na noite de segunda-feira (12), na perimetral Rogério Silva, em Alta Floresta.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima de 38 anos contou que estava na residência da sua atual namorada, que recebeu uma ligação da sua ex-esposa para que ele saísse da residência para falar com ela se não ela iria quebrar todo o veículo.

Porém ao sair rapidamente ao lado de fora da residência a suspeita já havia quebrado todo seu carro causando vários danos com uma pedra na mão, Ainda segundo a vítima a suspeita após causar danos no veículo invadiu a casa da sua atual namorada e quebrou o balcão de atendimento do salão de beleza e que após isso tentou agredi-lo.

O homem também informou que segurou a sua ex-esposa e convenceu ela a ir embora, relata também que a suspeita estava com seu filho de 6 anos de idade, que ficou sob sua responsabilidade. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.