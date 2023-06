Idoso de 71 anos estava com a prisão expedida pela Vara Criminal de Dois Vizinhos

Um idoso de 71 anos foi preso nesta quarta-feira (14.06) no município de Cláudia, no norte do estado, em ação conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso e do Paraná. Ele foi preso em cumprimento a mandado judicial expedido pela Vara Criminal de Dois Vizinhos, no interior do Paraná.



O idoso responde a ação criminal por estupro de vulnerável no município paranaense. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu a informação da Polícia Civil do Paraná e foi passada a localização do foragido, preso pela equipe da Delegacia de Cláudia.

Após a prisão, ele passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado para a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop, onde permanece à disposição da Justiça.