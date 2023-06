Policiais militares do 11º Batalhão prenderam, na madrugada deste sábado (17.06), duas mulheres, de 24 e 41 anos e apreenderam um adolescente, de 16 anos, por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e importunação sexual, em Sinop.

Os militares receberam informações de que os suspeitos, em um veículo Citroen, estariam comercializando entorpecentes, aos fundos de um posto de combustível, no bairro Jardim Santa Mônica.

Ao identificarem a presença dos militares, o trio saiu em alta velocidade, sendo abordado em seguida. Durante busca veicular, foi encontrado no banco traseiro do carro um pacote contendo 16 porções de cocaína e R$ 20 em espécie, proveniente do comércio ilegal.

O suspeito menor de idade afirmou ser o proprietário do entorpecente e relatou que as outras duas suspeitas teriam sido contratadas para manter relações sexuais com o menor. Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.