Abusos ocorriam quando a vítima ia dormir na casa da avó paterna

Um homem apontado como autor do crime de estupro de vulnerável praticado contra a própria filha de 08 anos de idade foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (21.06), em ação do Núcleo de Violência Doméstica da Delegacia de Sorriso.



O suspeito, de 29 anos, aproveitava quando a filha ia dormir na residência da avó paterna para praticar os abusos e foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. As investigações iniciaram após a mãe da vítima procurar a Delegacia de Sorriso para comunicar os abusos praticados pelo pai da criança.



Segundo relato, no mês de abril, a filha contou que quando ela ia dormir na casa da avó paterna, o pai se masturbava em sua frente, pouco antes dela dormir, ocasiões em que ela estava sonolenta. Nos últimos meses, a vítima também passou a ter pesadelos durante a noite, ocasião em que gritava “Não pai! Não pai!”.



Nos dias 19 e 20 de junho, quando a criança foi novamente dormir na casa da avó, a mãe recebeu mensagens da filha, pedindo por socorro, relatando que o pai havia mostrado as partes íntimas novamente para ela e desta vez, havia pedido para ela o tocar. Imediatamente após a comunicação dos fatos, a equipe do Núcleo de Violência Doméstica realizou diligências em busca do suspeito, que foi preso na fazenda em que trabalha em Sorriso.

Ele foi conduzido à delegacia, onde após ser interrogado pela delegada Jéssica Cristina de Assis, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.