Investimentos do Governo do Estado na Segurança Pública foram fundamentais para redução da criminalidade

Os investimentos do Governo do Estado na Segurança Pública de Mato Grosso resultaram na redução de crimes contra o patrimônio nos cinco primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Só nos casos de roubo, por exemplo, houve queda de 23%, conforme dados do Observatório da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).



O secretário adjunto de Integração Operacional, coronel PM Cláudio Fernando Carneiro, destaca o trabalho integrado desenvolvido pelas instituições policiais para levar mais segurança à população. “Mato Grosso apresenta redução em muitos índices de criminalidade. Isso demonstra o sucesso da integração das instituições da Segurança Pública e a expertise de cada uma delas”.



O coronel enfatiza o investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, na aquisição de 12 mil armas da marca austríaca Glock, consideradas as mais modernas do mercado.



“Quando o profissional recebe um equipamento de qualidade, o resultado é a melhoria na prestação de serviço ao cidadão e também na garantia de segurança do profissional no desempenho de sua função. O governo tem investindo maciçamente em equipamento, valorização profissional e com certeza as instituições irão entregar cada mais vez mais o trabalho com eficiência e qualidade”, acrescenta.



Os recursos destinados à Segurança Pública resultaram na consolidação de Mato Grosso como uma das policias mais equipadas do Brasil. Nos últimos quatro anos, os investimentos saltaram de R$ 67 milhões no primeiro ano da gestão Mauro Mendes para R$ 526 milhões em 2022. Nos dois últimos anos, o aporte financeiro na segurança chegou a R$ 1 bilhão.



O novo sistema de radiocomunicação digital é um dos projetos que recebeu os recursos financeiros. Para a ferramenta moderna, que substitui o modal analógico, foram destinados mais de R$ 90 milhões. O projeto se tornou referência para outras forças de segurança brasileiras.



Houve, também, a entrega de viaturas para a Polícia Civil e Militar em continuidade ao trabalho de modernização dos veículos. A frota de 218 viaturas, entregue em abril de 2022, gera economia aos cofres públicos de R$ 4,1 milhões ao ano.



Em março deste ano, a Sesp também implantou o programa Vigia Mais MT, que amplia a fiscalização nos 141 municípios do Estado por meio de câmeras de alta tecnologia. “Esses equipamentos também trarão mais eficiência e qualidade na prestação de serviços à população mato-grossense, auxiliando na redução dos índices de criminalidade”, finaliza o secretário adjunto de Integração Operacional.



Dados



O número de roubos reduziu 23% nos cinco primeiros meses deste ano. Foram 2.920 registros de roubo no mesmo período de 2022, enquanto, em 2023, o número foi de 2.236 casos registrados. Com relação aos furtos, o número caiu de 15.691 para 14.689, ou seja, uma redução de 6%.



Outro crime com redução significativa foi o roubo de cargas. Foram 143 registros em 2022 e 87 em 2023, totalizando queda de 39%. Os dados também revelam diminuição de 31% nos furtos de carga. O número de 124 caiu para 85.



Nos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) o número caiu de 15 para 4, ou seja, queda de 73%. A redução também é expressiva nos crimes de roubo de insumos agrícolas. Foram 21 registros nos cinco primeiros meses de 2022, enquanto no mesmo período deste ano foram 13, representando queda de 38%. No caso de furtos de insumos agrícolas houve diminuição de 39%. O número de registros caiu de 44 para 27.



Nos índices de roubo e furto a instituição financeira, a queda é de 100%. Em 2022 houve registro de 1 roubo, enquanto nos cinco primeiros meses deste ano nenhuma ocorrência. No caso de furto foram 11 ocorrências no ano passado e nenhuma neste ano.