Na ação, a PM apreendeu duas armas de fogo e munições

Policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional prenderam em flagrante um homem de 41 anos por porte ilegal de arma de fogo, na noite deste sábado (24.06), em Sinop. Com o suspeito, a PM apreendeu dois revólveres e munições.

Por volta de 22h, a equipe da Força Tática recebeu denúncias via 190 sobre um homem que estaria armado e transitando pelas ruas do bairro Jardim Santa Mônica. Diante da situação, os policiais militares se deslocaram até o endereço informado e encontraram um suspeito com as mesmas características apontadas na denúncia, com um objeto na cintura.

A equipe se aproximou para abordagem, momento em que o homem fugiu a pé e dispensou um revólver calibre .38 e uma porção de cocaína. Os militares recolheram o material e continuaram a perseguir o suspeito, que foi detido já dentro de uma residência.

Questionado, o suspeito disse que aquele local era sua casa e que teria outra arma de fogo guardada, bem como munições para o armamento. Em buscas no imóvel, o material foi localizado dentro do quarto do homem.

Na sequência, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da cidade, com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e as demais providências que o caso requer.