Um homem foi morto após ser atingido por 9 disparos de arma de fogo no bairro Bela Vista, em Nova Santa Helena. O homicídio aconteceu na madrugada de terça-feira (27), por volta das por volta das 02h.

A vítima estava em sua residência na hora dos tiros. Ele foi identificado como Waldomiro Rodrigues Marcello, de 72 anos. De acordo com informações da polícia, dois homens, encapuzados, invadiram a residência e efetuaram os disparos.

A vítima foi atingida com nove disparos, sendo três no rosto, nas costas e no braço direito. Na residência, foram encontradas 11 cápsulas de calibre 380. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Guarantã do Norte.