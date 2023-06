Grupo matou o funcionário para roubar um trator, encomendado por um quarto suspeito

Dois suspeitos envolvidos no roubo seguido de morte de um caseiro em uma propriedade na zona rural de Feliz Natal, na região norte de Mato Grosso, foram presos em flagrante nesta terça-feira (27.06), pela equipe da Delegacia do município com apoio de uma força-tarefa formada por policiais das Delegacias Regional, de Roubos e Furtos e 1ª DP de Sinop.



O crime ocorreu no último sábado (24), quando os três suspeitos foram até a propriedade, um deles armado com uma pistola de calibre 380. A vítima, Gilmar Lopes de Souza, 52 anos, estava na varanda da casa quando os suspeitos se aproximaram e o que estava armado atirou contra o caseiro.

Um dos suspeitos confessou a participação do crime e detalhou que, além dele, outros dois homens tiveram envolvimento direto no latrocínio e o outro foi quem contratou os outros dois para praticar a ação criminosa.

No dia do crime, a vítima estava sozinha na casa. O alvo dos criminosos era um trator que havia sido encomendado por um quarto suspeito, que pagaria R$ 30 mil pelo roubo do maquinário. Esse valor seria dividido entre os três envolvidos diretamente na execução do crime.



Após a morte da vítima, os suspeitos pegaram o trator e colocaram o corpo na pá da máquina e foram até um córrego, localizado a 10 quilômetros da propriedade, para ocultar a vítima. Depois jogaram galhos sobre o corpo para escondê-lo.

Após a prisão, um suspeito levou os investigadores até o local onde o corpo da vítima foi escondido. Durante as diligências na região, os investigadores recuperaram o trator roubado.

As investigações continuam até a localização dos outros dois participantes do crime.