Ação da PRF resulta na apreensão de bicicletas, identificadas como produtos de furto, durante abordagem em Sorriso - MT

Em 27 de junho de 2023, durante uma fiscalização de trânsito no km 733.0 da BR 163, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quatro bicicletas, sendo que duas delas foram identificadas como produtos de furto ocorrido em 23 de junho de 2023, conforme registrado em Boletim de Ocorrência.

O veículo abordado era conduzido por uma mulher, acompanhada por uma passageira. Ambas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Judiciária Civil em Sorriso-MT, sendo qualificadas, a princípio, como autoras de receptação.

As suspeitas alegaram que as bicicletas estavam em manutenção em uma oficina em Sorriso-MT e que foram solicitadas pelo patrão para serem transportadas até a fazenda onde trabalham, localizada em Lucas do Rio Verde-MT.

