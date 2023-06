o Investigado atacou a vitima com golpes de facão na nuca e nas costas

Ação conjunta da Polícia Civil e PM prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (28), um suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida na zona rural de Nova Bandeirantes. O autor do crime prestava serviços para a vítima e teria pedido um adiantamento de 200 reais. A vítima recusou o pagamento e, por isso, o investigado a atacou com golpes de facão na nuca e nas costas.



Após os fatos, equipes da Delegacia da Polícia Civil de Nova Bandeirantes e da PM foram até o local e após algumas diligências conseguiram identificar o suspeito. Com a identificação do autor do crime, os policiais conseguiram capturá-lo, na zona rural do município.