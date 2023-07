Envolvido em golpes na compra e venda de veículo, o suspeito deixou Cuiabá após o cometimento dos crimes

Um homem apontado como autor de diversos crimes de estelionato em Cuiabá teve o mandado de prisão cumprido, na sexta-feira (30.06), em uma ação conjunta das Polícias Civis de Mato Grosso e São Paulo, após ser localizado na cidade de Mirassol (SP).



O suspeito, investigado pela Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, estava com o mandado de prisão decretado pela Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital e teve a ordem de prisão cumprida pelos policiais da 1ª DIG, DEIC e Deinter 5, da Polícia Civil de São Paulo.



As investigações da Delegacia de Estelionato após o registro de vários boletins de ocorrência contra o suspeito envolvendo compra e venda de veículos em Cuiabá. Com base nas investigações, foi representado pelo mandado de prisão e busca e apreensão contra o investigado, que deixou a cidade de Cuiabá e era considerado foragido.



Foram decretados pela Justiça, mandados de busca e apreensão domiciliar em Cuiabá e no estado do Pará, porém o suspeito não foi localizado em nenhum dos dois endereços. Em continuidade às investigações, foi levantada a informação de que ele havia se mudado para o estado de São Paulo, onde estaria morando na região de São José do Rio Preto (SP).



Com base nas informações, os policiais da Delegacia de Estelionato trocaram informações com a Polícia Civil de São Paulo, que conseguiu localizar e prender o procurado na cidade de Mirassol (SP). Além da ordem de prisão preventiva, houve pedido de sequestro de bens e bloqueio de contas próximo a R$ 200 mil, valor do prejuízo apurado.



Com a localização e prisão do suspeito, o delegado responsável pelas investigações, Marcelo Torhacs, deve concluir o inquérito policial em 10 dias. “É uma prisão importante, uma vez que o suspeito praticou vários crimes, noticiados por meio de diversos boletins de ocorrência, antes de se mudar para outro estado da Federação, de maneira clandestina”, disse o delegado.