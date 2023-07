A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, cumpriu na manhã de segunda-feira (03.06), seis mandados de busca e apreensão domiciliar, nas cidades de Cuiabá e Santo Antônio do Leverger.

A ação faz parte da segunda fase da Operação “DEDM Mulher”, deflagrada para combater à violência sexual contra a mulher, preservando-se a sua dignidade sexual, bem como, robustecendo as investigações com provas materiais.

O trabalho objetivou retirar das mãos dos agressores, fotos e vídeos íntimos das vítimas, e outros elementos capazes de se tornarem futuros instrumentos de chantagem, sextorsões, difamações e outros crimes contra a dignidade sexual.

As ordens judiciais tiveram como foco apreensões de aparelhos celulares, slots de armazenamento de dados, Pen Drives, e outros dispositivos informáticos, que possam subsidiar as investigações de crimes sexuais em andamento na delegacia especializada.

As buscas foram realizadas nos bairros Novo Terceiro, Jardim Amperco, Três Barras, Jardim Mossoró, Parque Ohara, em Cuiabá, e na Comunidade de Varginha, situada no município de Santo Antônio do Leverger.

Nos endereços alvos foram recolhidos aparelhos de mídia eletrônica como celulares, Pen Drives, câmeras fotográficas, Slot de armazenamento de dados, além do dispositivo portátil chamado “Smartwatch”.

De acordo com a delegada Jozirlethe Criveletto, a segunda fase da operação buscou colher provas materiais, e retirar das mãos dos investigados, imagens ou vídeos íntimos das vítimas, que possam servir como meios de chantagem, sextorsões, difamações, entre outros delitos contra a dignidade sexual da mulher.

“A DEDM de Cuiabá planeja realizar de forma continuada, outras fases da operação ao longo do ano, bem como fortalecer o enfrentamento das circunstâncias identificadas como situações de violência doméstica”, destacou a delegada.

Operação DEDM Mulher – Primeira Fase

Foi realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, no dia 19 de junho, cumprindo oito mandados de busca e apreensão domiciliar, com objetivo de apreender armas de fogo em posse de autores de violência doméstica.

Na ocasião uma pessoa foi presa em flagrante por posse de entorpecentes, sendo lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).