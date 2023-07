Droga havia saído de Pontes e Lacerda com destino a Cuiabá

Dois homens que transportavam 60 quilos de entorpecentes escondidos em galões de água foram presos nesta quinta-feira (06.07), na BR-174, em Porto Esperidião (a 328 km de Cuiabá). O prejuízo estimado ao crime é de R$ 1,4 milhão.



A ação ocorreu de maneira integrada, no âmbito da operação Hórus/Vigia, do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Batalhão da Polícia Militar de Pontes e Lacerda, Força Tática do 12º Comando Regional e Polícia Federal.



Os dois suspeitos estavam em um caminhão que havia saído de Pontes e Lacerda com destino a Cuiabá, quando foram interceptados por policiais do Gefron, na região da Vila Tabuleta. Durante abordagem, os agentes da força-tarefa fizeram uma minuciosa revista e encontraram os galões, que ao invés de água, eram ocupados por uma grande quantidade de drogas.



Os 60 quilos das drogas estavam divididos em 10 tabletes de cloridrato de cocaína e 48 tabletes de pasta base de cocaína. Além do entorpecente, os policiais apreenderam o caminhão usado pela dupla e uma motocicleta.



Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Fronteira (Defron).