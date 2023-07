A Polícia Civil está investigando um caso de um homem que foi encontrado morto dentro de casa em Alta Floresta. O imóvel fica na Rua L-5, bairro Cidade Bela. O corpo foi encontrado na quinta-feira (6). Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 47 anos, identificado como Ivan Barbosa Diniz, 47 anos, popularmente conhecido como “Polaco” tinha ferimento na cabeça, possivelmente alvo de pancadas.

O proprietário do imóvel onde Ivan morava foi quem acionou a Polícia Militar para a ocorrência. Ele relatou que um “forte odor” vinha da residência da vítima. Ao chegar no endereço, os militares encontraram o cadeado do portão trancado pelo lado de fora. Ao observar pela janela, viram um corpo estendido no chão.

Ivan morava sozinho na casa, mas, conforme o relato do proprietário da residência, há dois dias ele foi visto com uma mulher. Depois disso, ele não foi mais visto. O local então foi isolado e a Polícia Civil, bem como a perícia, foram acionadas. A cena do crime passou por uma perícia para levantar informações que possam ajudar a Polícia Civil nas investigações.