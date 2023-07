Na madrugada de hoje, ação da PRF resulta na descoberta de carregamento de drogas em compartimento de carga de veículo

Na madrugada desta segunda-feira (10), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma abordagem a um veículo de carga na BR 364, no município de Alto Garças-MT. Durante conversa com o motorista, ele afirmou que o veículo estava vazio. No entanto, ao solicitar a abertura do compartimento de carga, a equipe constatou que haviam paletes, e escondidos atrás deles, sob cobertores, foram encontrados 450 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 488,6kg da droga.

Com base nessas informações, foi constatado, a princípio, o crime de tráfico de drogas. O ilícito e o indivíduo envolvido foram encaminhados à Polícia Judiciária para os procedimentos legais necessários.