Polícia 23/04/2021 18:34 www.reportermt.com.br Médico é acusado de estuprar sobrinhas por 5 anos em MT Denúncia foi registrada no município de Marcelândia. Um médico de 39 anos foi preso preventivamente, nesta sexta-feira (23), pela Polícia Civil acusado de ter estuprado duas sobrinhas, no município de Marcelândia (710 km de Cuiabá). A denúncia foi feita pela mãe das meninas, que percebeu o comportamento estranho das vítimas perto do tio. De acordo com informações, a mãe das vítimas relatou aos policiais que morou na Bolívia por seis anos para cursar a universidade e, em parte do período, as filhas ficaram sob os cuidados do acusado e da esposa (tia das vítimas). Quando a mãe voltou para o Brasil e passou a morar com as menores, percebeu um comportamento estranho de sua filha mais nova próxima ao tio. Após muita insistência, a adolescente relatou para a mãe sobre os abusos. Ao saber do relato da irmã, a filha mais velha também contou que era abusada pelo tio. O crime teria ocorrido por 5 anos. Após ouvir relatos, a mãe das meninas procurou a Polícia Civil e denunciou o médico. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso e o delegado responsável fez o pedido de prisão preventiva do acusado, que foi cumprido nesta sexta. O caso segue sendo investigado.

Voltar + Polícia