Polícia 24/04/2021 09:21 Arão Leite/J. Cidade QUEM MATOU OTONIEL? Delegado diz que já identificou suspeito de crime ocorrido em Alta Floresta Foto: Reprodução A morte de Otoniel dos Santos Cunha segue investigada pela Polícia Civil de Alta Floresta e conforme o delegado que está a frente do Inquérito, pelo menos um suspeito do caso já teria sido identificado.

O crime aconteceu há pouco mais de dez dias quando Otoniel, em casa na Vila Rural, foi surpreendido com um homem que saiu do mato e começou a atirar. A vítima saiu correndo para a casa ao lado onde mora o pai. Mas não adiantou. O assassino foi atrás e o executou na frente da família.

Otoniel levou pelo menos seis tiros e o rosto foi um dos pontos atingidos, o levando à morte na hora. A Polícia Civil logo iniciou uma investigação e com relatos de testemunhas, coleta de material no local do crime, levantou muitas informações. “Mas temos que manter muita coisa em sigilo para não atrapalhar a investigação”, explicou o delegado. “Mas temos um suspeito identificado sim”, assegurou a autoridade policial ao salientar que a motivação do crime será revelada brevemente.

Além de líder comunitário, Otoniel Cunha que tinha CD de musica gospel gravado com um dos irmãos, era também político em Alta Floresta. Mas para a Polícia muitas denúncias o colocavam dentro de uma organização criminosa.

Cunha sempre alegou inocência. O delegado ainda não falou sobre como ficarão as acusações.

