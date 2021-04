Polícia 27/04/2021 06:20 Operação Dispersão IV já aplicou mais de R$ 1 milhão em multas por descumprimento de medidas restritivas Além de aglomerações, foram registradas 30.977 orientações sobre o uso obrigatório da máscara Em vigência há quase dois meses, a Operação Dispersão IV já aplicou R$ 1,2 milhão em multas pelo descumprimento das normas restritivas nos 141 municípios de Mato Grosso. O valor corresponde a 1.379 multas por aglomerações, não uso da máscara de proteção facial e fechamento de estabelecimentos fora do horário determinado. A medida está prevista em decretos estaduais com o objetivo de conter a pandemia da Covid-19 em Mato Grosso. No período de 3 de março a 26 de abril, 89.107 pessoas receberam orientação sobre a restrição de circulação, 37.048 pessoas foram encontradas em ambientes com aglomerações, 30.977 pessoas foram orientadas a fazer o uso da máscara. Conforme levantamento da Polícia Militar, 851 pessoas foram notificadas por não obedecer a restrição de circulação e 4.427 barreiras foram montadas, 131 pessoas foram detidas por não cumprir o horário de fechamento do comércio, outras 740 foram detidas em aglomerações e 432 pessoas detidas por não cumprir a restrição de circulação. Balanço Entre a noite de sexta-feira (23.04) e a madrugada desta segunda (26.04), a Polícia Militar registrou 61 multas que totalizaram R$ 49,5. Foram 1.520 orientações em geral referentes a todas as restrições atuais, 1.331 pessoas presentes em aglomerações dispersadas e 24 detenções, inclusive em barreiras. Denúncias O cidadão que identificar algum caso de desrespeito às medidas restritivas do decreto estadual pode fazer denúncias pelos canais de emergência das forças de segurança, o 190 (Polícia Militar) e o 197 (Polícia Judiciária Civil). A ligação é gratuita e a identidade do denunciante é mantida em sigilo.

