Polícia 27/04/2021 07:24 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Tuti cobra e prefeitura recupera ponte próxima ao bairro Vila Nova Foto: Divulgação Está em fase final de construção a nova estrutura de uma ponte de madeira com aproximadamente 18 metros de comprimento localizada na Primeira Vicinal Norte próxima ao bairro Vila Nova. A obra foi cobrada pelo vereador Oslen Dias dos Santo (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal, ao prefeito Valdemar Gamba e ao secretário de infraestrutura, Roberto Patel. “Estivemos no local com o prefeito Chico Gamba e o secretário Roberto Patel e pedimos para resolver o problema porque a população daquela região, principalmente da Comunidade Céu Azul e comunidades vizinhas, utiliza com muita frequência aquela estrada para vir à cidade”, ressaltou o vereador Tuti O presidente da Câmara Municipal ressaltou também que a prefeitura tem se empenhado em resolver os problemas principalmente mais emergenciais, como a recuperação de pontos críticos, pontes e bueiros nas estradas vicinais para garantir que a população tenha condições de trafegabilidade inclusive para transporte da produção. No caso da ponte de madeira da Primeira Vicinal Norte, a Secretaria de Infraestrutura trocou todo o madeiramento danificado, principalmente da base superior fixando novas pranchas.

Voltar + Polícia