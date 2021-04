Polícia 28/04/2021 10:59 Raquel Teixeira/Polícia Cikvil-MT Dois homens são presos em flagrante pela Polícia Civil por execução de rapaz em Juruena Os policiais conseguiram imagens de câmeras de segurança de um banco da cidade que mostraram a vítima e outras duas pessoas discutindo na porta da agência bancária Foto: Divulgação Policiais civis da Delegacia de Juruena (880 km a noroeste de Cuiabá) prenderam em flagrante nesta terça-feira (27) dois suspeitos pelo homicídio que vitimou Wanderson Costa Pacheco, 22 anos. O corpo da vítima foi localizado por volta do meio dia, nas margens da MT-170, próximo a uma serraria. Uma pessoa que passou pelo local viu o corpo e acionou a Polícia Militar, que preservou o local até a chegada da Polícia Civil, que deu início à investigação. A vítima apresentava diversas perfurações nas costas e no pescoço. Em diligências para coletar informações que pudessem levar ao esclarecimento do crime, os policiais civis apuraram que a vítima foi vista com duas pessoas, que seriam os prováveis suspeitos do crime. Os policiais conseguiram imagens de câmeras de segurança de um banco da cidade que mostraram a vítima e outras duas pessoas discutindo na porta da agência bancária. A Polícia Civil também recebeu imagens que mostravam a execução da vítima. Com base nas informações apuradas, os policiais conseguiram identificar os dois suspeitos, que foram localizados nesta terça-feira tomando cerveja em frente à quitinete onde moravam. Durante a abordagem policial, os dois estavam alterados. Foram aprendidas as roupas utilizadas por um deles na dia da execução. Questionados sobre o homicídio, os suspeitos, um de 19 anos e outro de 29 anos, confirmaram a execução e que o crime foi ordenado por uma facção criminosa. Conforme declaração, o homem de 29 anos fez os disparos e o outro filmou a execução. Ambos foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados em flagrante por homicídio qualificado e depois serão encaminhados a uma unidade prisional a região.

