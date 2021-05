O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Corregedoria Geral da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e Ciopaer, deflagraram na manhã desta terça-feira (04) a operação Renegados, com objetivo de desarticular uma organização composta, dentre outros membros, por policiais civis e militares além de informantes utilizados pelo grupo criminoso.

Ao todo, são cumpridos 44 mandados, sendo que 22 são de prisão preventiva. A operação se fundamenta em um Procedimento de Investigação Criminal (PIC) instaurado no âmbito do Gaeco e inquéritos instaurados pela Corregedoria Geral da Policial Civil.



Segundo o Gaeco, os elementos informativos e provas colhidos demonstraram que a organização criminosa era comandada por policial da ativa. Um dos alvos seria o investigador Julio Cesar de Proença, lotado na Delegacia do Coxipó.



O Ministério Público e a Polícia Civil comungam esforços para combater os que desonram sua missão institucional e renegam a nobre missão do combate à corrupção e criminalidade . A lei é para todos e com muito mais rigor deve atingir aqueles que abusam da função pública e se utilizam do cargo e do aparato estatal para o cometimento de crimes.