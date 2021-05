Polícia 05/05/2021 08:20 Conexão Politica Em 12 dias, PRF apreende 3 caminhões dos Correios com contrabando Pela terceira vez em menos de 15 dias, caminhão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi apreendido após transportar contrabando na fronteira de Mato Grosso do Sul. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeita que o esquema tenha envolvimento direto de servidores da estatal, uma vez que os todos os veículos foram carregados na loja dos Correios em Ponta Porã, cidade na fronteira com o Paraguai, a 323 km da capital Campo Grande. A apreensão ocorreu no posto de fiscalização Capey, entre Ponta Porã e Dourados. O motorista negou envolvimento no ato ilícito e afirmou que o baú foi carregado no pátio oficial da empresa pública. Assim como ocorreu nas outras duas apreensões, o caminhão será encaminhado para a Delegacia da Receita Federal (RFB). Em nota à imprensa, a assessoria dos Correios disse que a companhia possui métodos de monitoramento e trabalha em parceria com órgãos de segurança pública e fiscalização. “Os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, os Correios acionam os órgãos competentes, neste caso a Receita Federal do Brasil”, diz o comunicado. O texto da estatal não faz qualquer menção à suspeita de envolvimento direto de funcionários com o esquema.

Voltar + Polícia