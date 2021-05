Polícia 06/05/2021 06:35 Alta Floresta: PM retira arma de circulação e prende suspeito de disparos em via pública Foto: Divulgação O homem de 28 anos foi abordado e confirmou ter efetuado disparos. Em sua posse foi encontrado um revólver com seis munições. O caso foi registrado no setor F, área central de Alta Floresta. O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

Por volta das 19h45 a Polícia Militar foi acionada informada sobre posse e disparos de arma de fogo na rua F-3. O suspeito foi abordado no corredor de um conjunto de kitnet. Em busca pessoal foram encontrados seis estojos de munição calibre .38, quatro deflagrados e dois intactos. O suspeito informou que estava com a arma, que foi localizada ao lado da parede atrás de uma caixa de cervejas.

Diante os fatos o homem foi detido e conduzido à delegacia junto com o material apreendido.

