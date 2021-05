Polícia 07/05/2021 11:02 Repórter MT Caminhoneiro é perseguido e tem caminhão "metralhado" por bandidos em MT Tentativa de assalto aconteceu na noite de quinta-feira (6), na MT-220, próximo ao município de Sinop; motorista ficou ferido por estilhaços de bala. Foto: Reprodução Um caminhoneiro foi vítima de tentativa de assalto, na noite de quinta-feira (6), na MT-220, próximo ao município de Sinop (500 km de Cuiabá). Ele chegou a ser atingido por estilhaços dos tiros, conseguiu fugir e pediu socorro. Os bandidos foram presos momentos depois. De acordo com a Polícia Militar, o caminhoneiro relatou que estava trafegando na MT-220, sentido Tapurah (433 km de Cuiabá), quando foi surpreendido pelos criminosos, que estavam em um Fiat Uno preto. Os bandidos mandaram o motorista parar, mas ele continuou dirigindo. Os criminosos atiraram várias vezes no caminhão e acertaram a lataria, para-brisa e os pneus do veículo e alguns estilhaços chegaram a atingir a vítima. Como o caminheiro não parou, os acusados fugiram de volta para Sinop. Após o ocorrido, a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar, que armou uma campana na entrada da cidade. Momentos depois os criminosos se aproximaram do cerco policial e tentaram fugir em alta velocidade. Os policiais conseguiram acompanhar os bandidos e os abordaram em uma avenida no Centro de Sinop. Com eles foram encontrados uma pistola calibre 380 e um bloqueador de sinal. Durante checagem no sistema, os policiais perceberam que um deles estava com um mandado de prisão em aberto. Os três criminosos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia da cidade. A Polícia Civil investiga o caso.

