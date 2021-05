Polícia 11/05/2021 07:43 PM descobre que procurado da Justiça é o responsável por vários roubos em Marcelância Policiais da 3ª Companhia de Marcelândia (a 710 km de Cuiabá) prenderam no domingo (09.05) um homem por roubo. No registro da ocorrência, foi descoberto que ele tem uma longa ficha criminal, além de possuir um em mandado aberto por tráfico de droga, na Capital. Depois de várias denúncias de roubos a mão armada na área central da cidade, os policiais descobriram que o suspeito era monitorado por tornozeleira eletrônica e tinha rompido o dispositivo. Foi montado um trabalho ostensivo com diligências em várias partes da cidade e o denunciado encontrado e rendido. Ele confirmou os crimes e o rompimento da tornozeleira. Em seu nome constaram passagens por homicídio, roubos, latrocínio e tráfico de droga.

