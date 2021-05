A campanha do Poder Judiciário de Mato Grosso “A vida recomeça quando a violência termina: quebre o ciclo” chega a várias regiões do Estado graças a parceiros como a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso (PRF-MT). Com o propósito de levar informações e promover o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, várias iniciativas estão sendo desenvolvidas desde março, quando a campanha foi lançada, para alertar as mulheres e a população sobre qualquer tipo de violência.

Material gráfico como panfletos, adesivos, cartazes, outdoors, vídeos e notícias tem sido produzidos pela Justiça estadual e enviados aos parceiros, como no caso da PRF-MT, que tem um grande alcance nas seis rodovias de Mato Grosso, por onde circulam 90 mil condutores diariamente. “Disseminamos as informações que recebemos do Tribunal de Justiça sobre a quebra do ciclo da violência doméstica, como os vídeos, que foram compartilhados para nossos colaboradores e parceiros. Fizemos adesivagem em caminhões com material disponibilizado pelo TJ nas rodovias no sentido das cidades de Miritituba, Pranaguá, Porto Velho, principalmente em locais que a gente vê com alto índice de agressões contra mulher”, comenta o superintendente da Polícia Rodoviária estadual em Mato Grosso, Francisco Élcio Lima Lucena.

Juntamente com a Rota D’Oeste foram fixados cartazes nas baias, informações sobre a campanha nos painéis eletrônicos nas rodovias, além da participação de parceiros como a Associação dos transportadores de cargas do Mato Grosso (ATC), que segundo o superintendente, representa 100 empresas transportadoras de cargas movimentando mais de 10 milhões de toneladas de cargas e a Associação Nacional das Empresas Agenciadoras do Transporte de Cargas (ANATC), que também estão disseminando as informações da campanha.

Graças à abrangência do trabalho da PRF-MT a mensagem de enfrentamento à violência doméstica tem chegado e está expandindo, conforme relata Francisco Élcio Lima Lucena. “Estamos trabalhando e a ideia é continuar desenvolvendo essa campanha e levá-la a todas as pessoas e parceiros da PRF, tanto na rodovia, no agronegócio e outros devido à capilaridade que temos”, diz.

Além desse trabalho realizado nas rodovias, o superintendente disse que mapeamento de regiões está sendo feito em conjunto com Conselho da Mulher e da Criança, Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Cetrap-MT) e outros órgãos, a exemplo da região Norte do Estado. “Estivemos recentemente nas cidades de Matupá, Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte, regiões bastante sensíveis por serem áreas de garimpo, onde a violência contra a mulher é bem acentuada. Lá divulgamos a campanha de conscientização principalmente falando da importância da denúncia.”

A campanha de conscientização ao enfrentamento da violência doméstica e a importância de se quebrar o ciclo da violência também chegou ao eixo da BR-364 contemplando as cidades de Diamantino, Nova Mutum, Sapezal, Campos de Julio, Comodoro e Pontes e Lacerda, promovendo a conscientização. “O trabalho continua. Estamos fazendo desenvolvimento de ações, disponibilizando nossa mídia para que essas informações cheguem às pessoas para que sejam conscientizadas no sentido de denunciar e mudar o comportamento para que se possa, na consciência coletiva, ter um comportamento cada vez melhor, principalmente com as mulheres”, finaliza o superintendente.

A Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso possui 23 pontos físicos nas rodovias que cortam o Estado.

Todos os parceiros do Poder Judiciário recebem certificado com o “Selo Amigo da Mulher”.

A campanha “A vida recomeça quando a violência termina: quebre o ciclo” foi lançada na semana que antecedeu o Dia da Mulher (8 de março) para mostrar que o Poder Judiciário está ao lado das mulheres vítimas de violência doméstica por meio de ações e iniciativas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.