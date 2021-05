Polícia 28/05/2021 09:12 Polícia Civil instala delegacia itinerante e atende moradores de distrito de Aripuanã Durante dois dias, uma equipe policial realizou diversos procedimentos policiais. Foram dez declarações de vítimas, depoimentos de testemunhas e interrogatórios de investigados. A Polícia Civil em Aripuanã levou nesta semana os serviços da delegacia do município ao Distrito de Conselvan. As ações foram realizadas para coletar informações necessárias a procedimentos instaurados e em apuração pela delegacia do município. Durante dois dias, o delegado Jean Paulo Nascimento e uma equipe de investigadores efetuaram diversos procedimentos policiais. Foram realizadas 10 declarações de vítimas, depoimentos de testemunhas e interrogatórios de investigados. Os investigadores também efetuaram relatórios fotográfico e investigativo de locais de crimes, a fim de subsidiar os procedimentos instaurados.

O delegado destaca a necessidade das diligências 'in locu' em virtude da situação de vulnerabilidade socioeconômica de muitas pessoas, que não tem condições de ir até a cidade para serem ouvidas na delegacia. “Parte da população do distrito é carente e não tem condições de se deslocar até a Delegacia de Aripuanã para os procedimentos necessários e apresentarem as suas versões sobre os fatos em apuração,”. Conselvan fica a 90 quilômetros de estrada não-pavimentada do núcleo urbano de Aripuanã. O distrito tem uma população estimada em seis mil habitantes. A principal atividade econômica é o extrativismo e muitos moradores são pequenos sitiantes, que sobrevivem da agricultura familiar. O nome da localidade é uma homenagem a Mário Conselvan, proprietário de uma extensa fazenda na região, da qual se originou o distrito.

Voltar + Polícia