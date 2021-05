Polícia 31/05/2021 16:00 Mais um fim de semana com prisões por embriaguez realizadas pela PRF Foram cinco ocorrências em três municípios do Mato Grosso, sendo todas no dia 30 de maio No município de Rosário Oeste/MT, por volta das 8 horas, a equipe da PRF se deslocou para a BR 364, no KM 546, onde ocorrera um acidente de trânsito envolvendo um veículo VW/Gol, que colidiu com um poste. Ao chegar no local, após os procedimentos iniciais, os policiais realizaram o teste de alcoolemia no condutor, apresentando o resultado de 0.84 mg/L. Outras duas detenções ocorreram no município Pontes e Lacerda/MT, no mesmo momento. Sendo um condutor, homem de 51 anos em um VW/Voyage e o segundo, um homem de 37 anos em uma moto Honda/Bross, ambos envolvidos também em um acidente na BR 174, KM 06. Ao chegar no local, a equipe da PRF iniciou os procedimentos cabíveis no que se refere a acidente de trânsito e, em ato contínuo, realizaram o teste de alcoolemia nos condutores. Para o primeiro, o teste resultou em 1.22 mg/L e, para o segundo, 0.7 mg/L. Mais duas outras ocorrências aconteceram no município de Matupa/MT, em operação conjunta com a Polícia Militar do Mato Grosso, do 15º Comando Regional. A fiscalização ocorreu no perímetro urbano, a qual tinha o foco no combate a alcoolemia no trânsito. Numa ocorrência, foi detido um homem de 22 anos, na condução de um VW/Gol, com resultado de alcoolemia de 0.47mg/L e, outro condutor, este na direção de um Fiat/Palio, foi detido pelo resultado no etilômetro de 0.35mg/L. Em todos os casos, os condutores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil das respectivas cidades, para os procedimentos cabíveis.

Voltar + Polícia