Polícia 07/06/2021 16:32 PRF apreende munições de fuzil que estavam na mala de uma adolescente As munições seriam transportadas para a cidade do Rio de Janeiro Foto: Divulgação No dia 06 de junho, por volta das 21 horas, na Unidade Operacional da PRF em Santo Antônio do Leverger-MT, KM 387 da BR 364, foi realizada abordagem em um ônibus interestadual que fazia a linha Cuiabá x Rio de Janeiro. A equipe policial acabou por localizar 480 munições do calibre 762 na mala de uma adolescente de apenas 17 anos. Questionada sobre as munições, a jovem informou que levaria a carga até a cidade do Rio de Janeiro em troca da quantia de R$ 2.000,00. A adolescente foi encaminhada à Polícia Civil para a realização dos demais trâmites cabíveis. O conselho tutelar também foi acionado.

