Polícia 10/06/2021 16:15 Gazeta Digital NOVA BANDEIRANTES: Bope mata quatro envolvidos em assalto de ‘Novo Cangaço’ Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) estão à procura dos envolvidos em assaltos bancários, na modalidade que ficou conhecida como “Novo Cangaço”, nesta tarde de quinta-feira (10). Em região de mata do município de Nova Bandeirantes (1.028 km ao Norte de Cuiabá), há a suspeita que quatro suspeitos morreram em confronto com os policiais.

De acordo com informações preliminares, a ocorrência ainda está em andamento. Os homens estavam envolvidos em assalto que ocorreu em Nova Bandeirantes, na última sexta-feira (4).

Uma força-tarefa composta por 120 policiais, entre Batalhão de Operações Especiais (Bope) e oficiais de grupos especializados, faz buscas deste sábado (5) pela quadrilha.

(Mais informações em instantes)

