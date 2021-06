Polícia 18/06/2021 16:14 Alta Floresta: Prefeitura se diz 'surpresa' com detenção de advogado com suposta ligação com o tráfico A prisão do advogado aconteceu após denúncias de uma mulher que foi detida durante investigação relacionada a fuga de suspeitos do assalto no município de Nova Bandeirantes, ocorrido no dia 04 de junho. Com a suspeita foram localizadas armas de fogo, drogas e produtos relacionados ao tráfico de drogas. A suspeita relatou "prestar serviço" ao Comando Vermelho e que o advogado era pago mensalmente para cuidar dos interesses da "Família CV". O jovem advogado é recém contratado da prefeitura de Alta Floresta. Em nota, a prefeitura afirma que que já tem conhecimento do fato da prisão do servidor citado, que era funcionário desde 24/07/2020, O advogado foi conduzido para as devidas providências, junto com a suspeita. O caso segue sendo investigado. Confira a nota NOTA OFICIAL A Prefeitura de Alta Floresta informa que já tem conhecimento do fato da prisão do servidor citado, que era funcionário desde 24/07/2020, ficamos surpresos e estarrecidos ao tomarmos conhecimento e esclarecemos também que estamos buscando mais informações, para tomarmos as providências jurídicas e administrativas necessárias para preservação do interesse público.

