Polícia 21/06/2021 16:54 Gazeta Digital NOVA BANDEIRANTES - Dois criminosos escapam do cerco policial; buscas continuam Foto: Divulgação Confronto das forças militares com os bandidos deixaram mais dois suspeitos de participarem do assalto estilo “Novo Cangaço”, na madrugada de segunda-feira (21), em Nova Monte Verde (968 km ao norte). Com os dois foram recuperados R$ 43.4 mil, roubados de um banco de Nova Bandeirantes.

De acordo com o comandante do Bope, o tenente-coronel Ronaldo Roque, as equipes policiais localizaram quatro suspeitos de madrugada. Por conta da barreira armada, os homens acabaram fugindo pela mata.

Os militares do Bope foram procura-los pela região de mata, enquanto os oficiais da Força Tática fizeram buscas pelas propriedades rurais da região. Foi numa casa que eles localizaram os dois suspeitos.

Segundo Roque, a dupla estava armada entrou em confronto com os policiais. Eles foram atingidos e morreram no local. “Em posse de arma de fogo, efetuaram disparos contra a guarnição e foram revidados. Acabaram vindo a óbito esses dois indivíduos. Esses dois indivíduos, assaltantes que participaram de roubo em Nova Bandeirantes”, afirmou.

Além do dinheiro, os policiais apreenderam junto com eles um revólver .38, uma espingarda calibre 12, roupas camufladas, coturnos, luvas, celulares e bateria externa de celular.

Este já é o 17º dia de operação que envolve aproximadamente 120 servidores das forças de Segurança Pública, entre elas a Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), Polícia Militar, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

