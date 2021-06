Polícia 25/06/2021 09:47 Assessoria PJC Polícia Civil prende suspeitos de receberem transferências bancárias de vítima de roubo em Guarantã do Norte Três pessoas envolvidas em um roubo com restrição de liberdade de vítima ocorrido em Guarantã do Norte foram presas em flagrante pela Polícia Civil, ontem quinta-feira (24.06), em Cuiabá. A prisão foi realizada pela equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) após troca de informações com a Delegacia de Guarantã do Norte responsável pelas investigações. Durante os trabalhos investigativos, foi identificado que os suspeitos emprestaram suas contas bancárias para receber valores transferidos pela vítima. Eles confessaram o envolvimento no esquema e foram autuados em flagrante pelos receptação e associação criminosa. O roubo grave, com restrição de liberdade da vítima ocorreu na manhã de quarta-feira (23), em uma residência no bairro Jardim Vitória em Guarantã do Norte, quando três suspeitos armados invadiram a residência e anunciaram o assalto. Além dos objetos subtraídos, os criminosos exigiram que a vítima fizesse a transferência mediante pix para diversas contas bancárias, sendo duas delas identificadas em Cuiabá. Com base nas informações, os policiais de Guarantã do Norte entraram em contato com a equipe da GCCO que deu apoio à ação realizada em Cuiabá. Na residência de dois dos suspeitos (um casal de irmãos), eles confessaram o envolvimento no roubo, dizendo que emprestam suas contas bancárias com o fim de receber os valores subtraídos pelo grupo criminoso, ficando com 15% do valor depositado. Em relação ao roubo em Guarantã do Norte, a suspeita confessou que recebeu R$ 30 mil em sua conta bancária que foram distribuídos para outras contas bancárias ligadas ao grupo. Em continuidade as diligências, os policiais seguiram para o endereço de outro suspeito de envolvimento no roubo, que questionado confessou ter recebido em sua conta o valor de R$ 20 mil da mesma vítima. Os valores também foram transferidos para outras contas bancárias. Com os investigados foi apreendido o valor aproximado de R$ 865 em dinheiro. Diante das evidências, os três suspeitos localizados foram conduzidos a GCCO onde após serem interrogados pelo delegado Wilson Cibulskis Junior foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosa. As investigações estão em andamento para identificar outros integrantes do grupo criminoso.

Voltar + Polícia