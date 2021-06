Polícia 27/06/2021 09:41 PRF em Mato Grosso participa de incineração de droga juntamente com a PF e PC Aação ocorreu na manhã de hoje (25), nas cidades de Cáceres, Rondonópolis, Barra do Garças e Cuiabá. Em alusão a Semana Nacional Antidrogas que foi instituída por meio do Decreto n°28 de maio de 1999 e teve a participação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Federal. No dia 26 de junho será comemorado também o “Dia Internacional de Combate às Drogas, encerrando assim a semana que se iniciou no dia 19. Foram incinerados 500kg de cloridrato de cocaína em Rondonópolis, 370kg em Cáceres, 205Kg de entre Cloridrato de cocaína ePasta base e mais de uma tonelada em Cuiabá. Grande parte desse material foi aprendido pela PRF nos últimos meses.

Voltar + Polícia