Polícia 29/06/2021 07:39 Fernanda Renatè | Estadão Mato Grosso CACERES: Homem diz que sacou nota falsa em caixa eletrônico Um homem identificado apenas pelas iniciais J.E.B, de 50 anos, registrou um boletim de ocorrência na manhã desta segunda-feira (28) relatando ter sacado uma nota falsa em um caixa eletrônico. O fato se deu na tarde do último sábado na agência da Caixa Econômica, na rua Padre Cassimiro, região central de Cáceres (219 km de Cuiabá). De acordo com informações da imprensa local, a vítima teria ido à agência bancária e sacado o valor de R$ 1.500. Em posse do dinheiro, o homem teria ido até um posto de gasolina abastecer seu veículo e ao entregar a nota para o frentista foi informado que uma das notas de R$ 50 era falsa. Mesmo dizendo que a nota havia sido sacada em um caixa eletrônico, o funcionário do posto de combustível não aceitou a nota. Diante dos fatos, a vítima compareceu à delegacia de polícia para comunicar o fato e pedir providências. A nota foi apreendida e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Polícia