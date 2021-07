Polícia 01/07/2021 13:26 Polícia Civil prende traficante que atuava a mando de facção criminosa em Juara Um traficante designado por uma facção criminosa para autuar com o comércio de entorpecentes em Juara (709 km a médio-norte de Cuiabá) foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (30.06). A ação resultou na apreensão de porções de pasta base de cocaína e dinheiro. O suspeito já vinha sendo investigado pela equipe da Polícia Civil após informações de que ele veio para a cidade para ocupar um cargo de gerência do tráfico de drogas na região. Durante trabalho de monitoramento, os policiais realizaram o acompanhamento do suspeito que estava em um veículo Volkswagen Gol que possivelmente estaria transportando drogas e armas de fogo. A abordagem do suspeito foi realizada na região central da cidade. Ao perceber a presença dos policiais, um comparsa que estava com o traficante empreendeu fuga. Dentro do veículo, foi localizada uma porção de pasta base e a quantia de R$ 2.035 dentro do porta-luvas. Em continuidade as diligências, os policiais seguiram até a residência do suspeito onde apreenderam uma mochila com 29 porções de pasta base de cocaína. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Juara, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.

