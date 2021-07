Polícia 02/07/2021 15:48 Batalhão Ambiental encontra pistolas durante abordagem em Aripuanã Os policiais seguiam em trabalho integrado com agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiental (Sema) em ações de combate ao desmatamento ilegal na região Noroeste Dois homens de 28 e 49 anos foram presos nesta segunda-feira (01.07), pela equipe do Batalhão de Proteção Ambiental por porte ilegal de arma de fogo, na cidade de Aripuanã (a 1.002 km de Cuiabá). Os policiais seguiam em trabalho integrado com agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiental (Sema) em ações de combate ao desmatamento ilegal na região Noroeste. Durante o procedimento, foi parada uma caminhonete Toyota Hilux e na vistoria foram encontradas duas pistolas, sendo uma artesanal calibre 22 adaptada e a outra calibre 380, com dois carregadores e 21 munições. Dois homens assumiram serem donos das armas, mas não teriam registro nem o porte. Ambos foram conduzidos à Delegacia da cidade.

