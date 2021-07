Polícia 05/07/2021 14:42 A PRF, em atuação contra a embriaguez ao volante, ´prende condutores que estavam sobre efeito de álcool. Durante o fim de semana houve 5 prisões espalhadas pelos municípios do Mato Grosso No município de Várzea Grande/MT, em 02 de julho, por volta das 22h, nossos policiais prenderam um homem de 40 anos, após constatada a embriaguez ao volante, em abordagem realizada após informações de usuários de que um condutor estaria colocando em risco a segurança dos demais na via. O condutor estava em um Honda/HR-V e se recusou a realizar o teste do etilômetro, porém, pelos vários sinais de embriagues, foi confeccionado o Termo de Constatação de Sinais (TCS) e apresentado o motorista à Polícia Civil. Na noite do dia 03 de julho, em Jaciara/MT, por volta da 0h (zero hora), a nossa equipe compareceu ao Km 271 da BR 364 para atender um acidente relatado pela concessionária. O envolvido trava-se de um homem de 22 anos - sem habilitação - que, enquanto conduzia uma moto, caiu em uma vala às margens da rodovia. Após teste de alcoolemia e diante do resultado do (0.41 mg/L ), o condutor foi apresentado à Polícia Civil daquele município. Na tarde de domingo (04), por volta das 16h, o condutor do VW/Gol, após empreender fuga da fiscalização no KM 211 da BR 364 em Rondonópolis/MT, foi abordado pela nossa equipe em estrada vicinal e, após realização de teste de alcoolemia, foi constatada a embriaguez ao volante através de seu resultado de 0,95 mg/L. O homem de 34 anos foi apresentado à Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis/MT Ainda em Rondonópolis/MT, e na mesma tarde, por volta das 17h no Km 208 da BR 364, um Fiat/Uno Mile conduzido por um homem de 39 anos foi abordado pela PRF, que logo percebeu os sinais de embriaguez do motorista, sendo este submetido ao teste de alcoolemia que teve como resultado o valor de 0,92mg/L. Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado a à Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis/MT. Já no município de Cáceres/MT, a ocorrência foi no Km 741 da BR-070, onde a equipe da PRF, durante fiscalização, abordou uma moto Honda/Fan. Durante os procedimentos, constatou-se que se tratava de um homem de 34 anos e que não possuía CNH. Ao desembarcar do veículo, os policiais perceberam sinais de embriaguez. Realizado o teste do etilômetro, o qual apresentou o resultado de 0.94 mg/L, e diante deste fato, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cáceres/MT e, a moto, liberada para condutor devidamente habilitado.

