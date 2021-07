Polícia 07/07/2021 10:24 PRF, em ação conjunta com a PF, prende mulher por tráfico de drogas em Rondonópolis/MT A droga era transportada em bolsa da passageira de ônibus que fazia linha interestadual No dia 06 de julho, por volta das 17h, no Km 211 da BR 364, nossa equipe da PRF abordou, em ação conjunta com a PF, um ônibus interestadual que fazia a linha Araputanga/MT x São José do Rio Preto/SP e, durante fiscalização aos ocupantes do transporte, percebeu-se o nervosismo exagerado de uma passageira. Diante deste comportamento, os policiais solicitaram-na que abrisse sua bolsa para averiguarem o que transportava em seu interior. Neste momento foi constatada a presença de substância análoga a pasta base de cocaína e, em ato contínuo questionaram à passageira sobre a carga, a qual informou apenas que pegou a droga em Cáceres/MT e levaria até São José do Rio Preto/SP, empreitada pela qual receberia uma certa quantia em dinheiro. Diante dos fatos, foi constatada, a princípio, ocorrência de tráfico de drogas, sendo a autora encaminhada, juntamente com o material apreendido - 2,1 Kg de Cocaína/Cloridrato de Cocaína - à Delegacia da Polícia Federal de Rondonópolis/MT para encerramento da ocorrência.

