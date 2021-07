Polícia 08/07/2021 07:30 Efetivo da 13ª CIPM de Guarantã do Norte recebe instrução de tiro policial O efetivo da 13ª CIPM de Guarantã do Norte recebeu conhecimento teórico e prático com a Instrução de Tiro Policial Continuada, além de aprimorar os procedimentos de manutenção/maneabilidade dos armamentos utilizados no serviço operacional e praticou os procedimentos existentes acerca de panes dos armamentos, entendendo como ocorrem e como são solucionados. A instrução começou no dia 05 de julho e segue até esta quinta-feira (08). Foram realizados 20 disparos por policial, sendo 15 efetuados contra um alvo numa distância de 5 metros, distância essa a qual ocorrem maior parte das trocas de tiros e 5 disparos foram realizados após uma curta corrida, polichinelos e flexões, criando um ambiente simulado próximo à situação de estresse e alto nível de adrenalina vivenciado durante uma ocorrência real, tendo ainda que solucionar as panes no armamento e em seguida acertando o alvo. Esse tipo de conhecimento ressalta a importância da instrução e da manutenção regular do armamento, evidenciando o nexo existente entre a falta dessa manutenção e a incidência de panes nos equipamentos além da relevância de aprender a solucionar os eventuais problemas que possam surgir no confronto através de uma simulação (PISTA DE PANES) com disparos à seco e/ou reais.

